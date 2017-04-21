Хэппи-энда не будет. Welt объяснил, что выборы во Франции значат для Европы

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В преддверии президентских выборов во Франции в СМИ все чаще звучит фраза: "Только не Ле Пен". Однако противники лидера "Национального фронта" не понимают, что ее поражение не станет хэппи-эндом, пишет Клаус Гайгер, обозреватель Die Welt.

Одна из главных идей программы Марин Ле Пен заключается в том, что ЕС больше не может быть основой безопасности и благополучия континента, поэтому его место должно занять национальное государство, напоминает автор статьи. Такой же позиции придерживается и Жан-Люк Меланшон.

"Получается, что два из четырех кандидатов в президенты Франции — отъявленные националисты, которые хотят положить Евросоюзу конец. И только двое других — Эммануэль Макрон и Франсуа Фийон — обещают построить для организации новый фундамент", — отмечает Гайгер.

Журналист сравнивает выборы во Франции с фантастическим фильмом, в котором добро борется со злом, то есть, сторонники ЕС борются с евроскептиками. По его мнению, Европе следует думать не о том, кто победит, а о том, что произойдет в случае "хэппи-энда" — избрания Макрона либо Фийона.

"От подобной победы ни Франция, ни Германия, ни Европа вообще ничего не выиграют", — считает Гайгер. По его словам, ЕС просто получит в подарок пять лет до следующих президентских выборов.

"За это время избиратели захотят увидеть, чем Евросоюз лучше национального государства… Если ЕС останется таким же слабым, то поражение Ле Пен в 2017 году станет лишь шагом к ее триумфу в 2022-м", — говорится в материале.

При этом путь к сильному ЕС в случае выигрыша Макрона либо Фийона в любом случае будет сопряжен с неудобствами, пишет Welt.

Во-первых, Германии стоит учесть, что избрание любого из этих кандидатов ознаменует собой усиление Франции. И не потому, что Олланд был "до абсурда слабым президентом", отмечает автор материала. Причина заключается в Brexit — без Великобритании в составе Евросоюза влияние Парижа вырастет.

Во-вторых, планы Фийона и Макрона относительно ЕС кажутся намного радикальнее намерений Берлина. Республиканец, например, раскритиковал миграционную политику Меркель — он хочет защищать границы Евросоюза от притока нелегальных мигрантов. Кроме того, Фийон выступает за всеобъемлющие экономические реформы, говорится в статье.

В случае победы второго кандидата Германия тоже не сможет вздохнуть с облегчением, считает Гайгер. "В программе Макрона есть взрывоопасный рецепт борьбы с кризисом еврозоны: он хочет создать единый европейский бюджет. То есть, сгрести все долги европейских государств в одну кучу", — поясняет автор статьи. Кроме того, Макрон потребовал от Берлина сократить экспорт.

Выходит, что с выборами во Франции не все так просто. "Вот вам и "Только не Ле Пен", — резюмирует автор статьи.

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