Польская оппозиция внесла предложение о вотуме недоверия министру обороны

ВАРШАВА, 21 апр — РИА Новости. Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" внесла в парламент предложение о вотуме недоверия министру обороны страны Антони Мачеревичу, сообщили РИА Новости в парламентской фракции партии.
Другой претензией, которая регулярно обсуждается оппозицией, является личность бывшего официального представителя военного ведомства, главы политического кабинета МО Бартоломея Мищевича. В польских изданиях регулярно появлялись сообщения о вероятном превышении им полномочий. Наиболее широко обсуждаемой стала статья газеты Fakt, которая сообщила о посещении официальным представителем МО вечеринки в клубе в Белостоке. Утверждалось, что для поездки в клуб он использовал ведомственный автомобиль, а в самом заведении его якобы сопровождал сотрудник службы безопасности. По сведениям издания, в клубе Мищевич якобы угощал алкоголем всех присутствовавших, знакомился со студентками, требовал от ведущего объявлять, что он находится в зале, обсуждал своего шефа, министра обороны Антони Мачеревича, и предлагал некоторым работу в ведомстве. Недавно Мищевич был уволен с должности и исключен из правящей партии "Право и справедливость".
Премьер-министр Польши Беата Шидло на пресс-конференции в пятницу в связи с анонсированным предложением о вотуме недоверия Мачеревичу заявила, что в данный момент речи об изменениях в составе польского правительства не идет. "Очень четко подчеркиваю, что нет в данный момент дискуссии об изменениях в польском правительстве", — сказала премьер.