Польская оппозиция внесла предложение о вотуме недоверия министру обороны

ВАРШАВА, 21 апр — РИА Новости. Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" внесла в парламент предложение о вотуме недоверия министру обороны страны Антони Мачеревичу, сообщили РИА Новости в парламентской фракции партии.

Ранее лидер партии Гжегож Схетына заявил журналистам, что оппозиция имеет к Мачеревичу множество претензий. В частности, относительно того, что бывший глава комиссии по расследованию смоленской катастрофы Вацлав Берчиньский имел доступ к документам о переговорах на тему приобретения Польшей французских многоцелевых вертолетов Caracal. В прошлом году Польша отказалась от крупного контракта на их закупку. Берчиньский недавно заявил, что именно он убедил министра обороны не приобретать эти вертолеты.

Другой претензией, которая регулярно обсуждается оппозицией, является личность бывшего официального представителя военного ведомства, главы политического кабинета МО Бартоломея Мищевича. В польских изданиях регулярно появлялись сообщения о вероятном превышении им полномочий. Наиболее широко обсуждаемой стала статья газеты Fakt, которая сообщила о посещении официальным представителем МО вечеринки в клубе в Белостоке. Утверждалось, что для поездки в клуб он использовал ведомственный автомобиль, а в самом заведении его якобы сопровождал сотрудник службы безопасности. По сведениям издания, в клубе Мищевич якобы угощал алкоголем всех присутствовавших, знакомился со студентками, требовал от ведущего объявлять, что он находится в зале, обсуждал своего шефа, министра обороны Антони Мачеревича, и предлагал некоторым работу в ведомстве. Недавно Мищевич был уволен с должности и исключен из правящей партии "Право и справедливость".

Также в польских СМИ активно обсуждают взаимоотношения министра обороны и президента Анджея Дуды. Оппозиционные политики считают, что Дуда не имеет власти над Мачеревичем. В середине марта президент направил министру обороны два письма, в которых требовал принять "соответствующие меры" в вопросах комплектования должностей атташе по делам обороны, в частности в США, Великобритании и на Украине, а также предоставить сведения о создании командования дивизии в Эльблонге, которое должно координировать действия многонациональных батальонов НАТО на восточном фланге Альянса.

Премьер-министр Польши Беата Шидло на пресс-конференции в пятницу в связи с анонсированным предложением о вотуме недоверия Мачеревичу заявила, что в данный момент речи об изменениях в составе польского правительства не идет. "Очень четко подчеркиваю, что нет в данный момент дискуссии об изменениях в польском правительстве", — сказала премьер.