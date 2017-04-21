Выпущенный из Сирии снаряд упал на севере Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр — РИА Новости. Снаряд, выпущенный с сирийской территории, упал на контролируемой Израилем части Голанских высот, не причинив, по предварительным данным, ущерба, сообщила армейская пресс-служба.

Военные пока не говорят, был ли обстрел с сирийской стороны преднамеренным или, как в большинстве подобных инцидентов в прошлом, имел место случайный перелет снаряда или мины через разделительную линию.

"Снаряд был выпущен из Сирии и разорвался на открытой местности в северной части Голанских высот", — говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Войска прочесывают местность. Информации о наличии пострадавших не поступало", — добавили военные.

Об ответных действиях армия пока не говорит. Обычно на обстрелы, в том числе случайные, израильтяне реагируют огнем по позициям сирийских правительственных войск.