Британия обеспокоена решением российского ВС по "Свидетелям Иеговы"

ЛОНДОН, 21 апр – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания обеспокоена решением российского Верховного суда признать экстремистской деятельность "Свидетелей Иеговы".
"Я обеспокоена решением Верховного суда России признать "Свидетелей Иеговы" "экстремистами". Это постановление, по сути, криминализирует мирное вероисповедание 175 тысяч российских граждан и противоречит праву на религиозную свободу, гарантируемому российской конституцией", — говорится в заявлении министра по правам человека Джойс Анелей.
"Великобритания призывает российское правительство соблюдать свои международные обязательства в соблюдении этого базового права", — подчеркнула она.