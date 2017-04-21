Британия обеспокоена решением российского ВС по "Свидетелям Иеговы"

ЛОНДОН, 21 апр – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания обеспокоена решением российского Верховного суда признать экстремистской деятельность "Свидетелей Иеговы".

Верховный суд России 20 апреля признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Представители "Свидетелей Иеговы" заявили намерены обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. В защиту организации выступили МИД Германии и внешнеполитическая служба ЕС.

"Я обеспокоена решением Верховного суда России признать "Свидетелей Иеговы" "экстремистами". Это постановление, по сути, криминализирует мирное вероисповедание 175 тысяч российских граждан и противоречит праву на религиозную свободу, гарантируемому российской конституцией", — говорится в заявлении министра по правам человека Джойс Анелей.

"Великобритания призывает российское правительство соблюдать свои международные обязательства в соблюдении этого базового права", — подчеркнула она.