Асад допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Роухани

ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что не исключает проведения в будущем трехсторонней встречи со своим российским и иранским коллегами.

"Речь идет не об уровне… Потому что кто бы ни вел переговоры, любой чиновник, он представляет все правительство, все государство. Может быть, если в будущем будет необходимость так сделать, конечно, это хорошая идея, но для нас в Сирии сейчас приоритет – это достичь цели. Скажем так, речь идет не о формальностях",- заявил Асад в интервью РИА Новости, комментируя возможность проведения в будущем трехсторонней встречи лидеров Сирии, России и Ирана.

Ранее в Москве состоялись трехсторонние переговоры глав МИД РФ, Сирии и Ирана, на которых Сергей Лавров, Валид Муаллем и Мохаммад Джавад Зариф обсудили ситуацию вокруг расследования предполагаемой химической атаки под Идлибом и последствия американского удара по сирийской авиабазе Шайрат. Также министры обсудили перспективы предстоящих переговоров по Сирии в Астане и Женеве.