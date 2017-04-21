В Афганистане переодетые в военную форму боевики атаковали военную базу

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Переодетые в форму армии Афганистана боевики ворвались на территорию военной базы на севере страны, в результате атаки погибли восемь военнослужащих, еще 15 получили ранения, передает агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности.

Инцидент произошел в провинции Балх. Сообщается, что сначала смертник привел в действие взрывное устройство у ворот базы, затем террористы въехали на территорию на двух пикапах. Одного из нападавших удалось задержать, у него был обнаружен пояс, начиненный взрывчаткой.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Талибан"*.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России