В Афганистане переодетые в военную форму боевики атаковали военную базу

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Переодетые в форму армии Афганистана боевики ворвались на территорию военной базы на севере страны, в результате атаки погибли восемь военнослужащих, еще 15 получили ранения, передает агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности.
Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Талибан"*.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России