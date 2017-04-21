Минфин Украины: Киеву больше нужна военная помощь США, чем экономическая

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украина больше заинтересована в помощи США с военными поставками, чем в получении кредитных гарантий, заявил глава Минфина Украины Александр Данилюк в интервью газете The Wall Street Journal.

"На данный момент Украина больше заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками и сохранении экономических санкций в отношении России, чем в получении кредитных гарантий", — приводит издание его слова.

Данилюк выразил оптимизм, говоря об отношениях Украины с администрацией президента США Дональда Трампа. "Мы уверены, что у нас будут очень тесные отношения с администрацией Трампа", — добавил он.

В марте глава МИД Украины Павел Климкин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран. Украинский президент Петр Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США.