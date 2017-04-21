В Раде согласились взять на поруки экс-депутата Мартыненко

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады из фракции "Народный фронт" и министров из украинского правительства готовы взять на поруки бывшего депутата парламента Украины Николая Мартыненко, соратника экс-премьера Арсения Яценюка, заявил в пятницу министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Адвокат Мартыненко Игорь Черезов сообщил украинскому интернет-изданию "Страна.ua", что в пятницу суд намерен избрать экс-депутату меру пресечения. Глава САП Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте на 60 суток Мартыненко с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

"Я готов лично взять его на поруки, чтобы он находился под домашним арестом, но не в тюрьме… Я думаю, Мартыненко будет освобожден на поруки мне и еще группе депутатов и министров", — заявил Жданов.

Аналогичные заявления сделали глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, депутат Рады от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский, ряд других парламентариев, которые пришли в суд, где в пятницу планируется избрание Мартыненко меры пресечения.

Ранее украинский парламент досрочно лишил полномочий депутата от фракции "Народный фронт" Мартыненко. Перед этим он заявил о сложении депутатских полномочий в связи с информационной кампанией против него. Украинские СМИ называют его одним из ближайших соратников Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии якобы заведены уголовные дела о коррупции.