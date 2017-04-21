Белорусов обижает, когда их называют нахлебниками России, заявил Лукашенко

МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Белорусов очень обижают высказывания о том, что они являются нахлебниками России, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Нас обижает очень, когда нам в России кто-то толкует, что мы чуть ли не за их счет живем, мы опять чего-то просим, вымаливаем и так далее. Ничего подобного. Руководство России так не думает. Мы не нахлебники", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске, общаясь с депутатами, слова президента приводит его пресс-служба.

"Поддерживая нас, вы (Россия – ред.) поддерживаете себя, во-первых, а во-вторых, единственное, чего мы хотим, чтобы у нас были равные условия для работы", — добавил Лукашенко, имея в виду формирование единых рынков в ЕАЭС.

Президент заметил, что для Белоруссии и России не время спорить, надо договариваться по всем вопросам. "Потому что есть куча проблем, которые перед нами и перед Россией стоят. И мы эти проблемы можем и должны решать только вместе, начиная от обороны и заканчивая какими-то там пятью миллиардами (по ранее выданным кредитам – ред.)", — продолжил Лукашенко.

Он отметил, что все преимущества двух стран заложены в документах, принятых в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе, и остается просто им следовать, реализуя договоренности, которые в них прописаны.