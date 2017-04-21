За что в Киеве задержали компаньона Порошенко и спонсора партии Яценюка

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Поздним вечером в четверг стало известно, что в Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в тот же день задержали одного из самых влиятельных бизнесменов и политиков Украины Николая Мартыненко.
Теперь бывший финансист партии и бывший друг президента оказался за решеткой. Но вполне вероятно, это ненадолго, потому что режим больше заинтересован в том, чтобы его просто забыли.
Из депутатов — в подозреваемые
Николай Мартыненко — один из политических тяжеловесов страны. Он начинал карьеру еще в советское время: был секретарем Киевского горкома ЛКСМ Украины. После распада СССР и расформирования комсомола занялся бизнесом. И быстро вышел на золотую жилу — украинский "Энергоатом".
Смысл его бизнеса заключался в том, что государственное предприятие "Энергоатом" (которое не может быть в силу стратегического значения ни приватизировано, ни акционировано) покупало через посредника Мартыненко ядерное топливо за границей — в России и Европе.
Обеспечивать эту схему Николаю Мартыненко позволяло то, что он на протяжении почти 20 лет был депутатом Верховной рады Украины, всегда оказываясь в рядах правящих партий, и другом всех президентов. Особенно удачным было его участие в карьере президента Виктора Ющенко. Впрочем, и при Викторе Януковиче Мартыненко не бедствовал, оказавшись другом вице-премьера, а потом и главы администрации президента Андрея Клюева.
Однако Мартыненко вовремя понял, что Партия регионов сходит с политической арены, и, оставаясь "другом" Клюева, начал тайно, а потом и явно спонсировать Евромайдан. После государственного переворота Мартыненко оказался другом уже нового премьера Арсения Яценюка и главным спонсором его нового партийного проекта "Народный фронт" (НФ).
После того как НФ прошел в парламент страны, Мартыненко в шестой раз оказался депутатом и, как и в прошлые годы, председателем комитета Верховной рады по топливу и ядерной промышленности.
Мартыненко на это внимания не обращал. Но один из депутатов "Блока Петра Порошенко", Сергей Лещенко, перешедший со временем в оппозицию к президенту, сделал запросы в прокуратуры Швейцарии и Чехии, получил ответы и опубликовал их на своей странице в Facebook. Тогда и стало ясно, что зарубежные прокуроры подозревают Мартыненко в коррупции.
Когда журналисты и коллеги-депутаты начали по этому поводу задавать вопросы Мартыненко, он заявил, что решил снять с себя депутатские полномочия, то есть уйти из Верховной рады, чтобы доказать, что может и без депутатской неприкосновенности доказать свою невиновность. И ушел.
Но в четверг стало известно, что это была неправда. К выходу из Верховной рады его подтолкнул сам президент Порошенко.
Как они это делают
Только сейчас выяснилось, что пользовавшийся большим расположением Ющенко атомный бизнесмен Мартыненко устроил это назначение Порошенко. Об этом рассказал сам Мартыненко.
Однако, став президентом, Петр Порошенко во многом изменился. Он начал строить на Украине свою бизнес-империю и постепенно выжимать тех, кто ему мешает. А при необходимости — использовать своих бывших партнеров и соратников.
Долгое время в роли исполнителя "грязных поручений" Порошенко был бежавший потом за границу депутат парламента и газовый магнат Александр Онищенко, подкупавший по поручению президента депутатов при ключевых назначениях и отставках — главы Службы безопасности Украины, генерального прокурора и даже премьер-министра. Все переговоры Онищенко тайно записывал на диктофон, и когда команда Порошенко выжала его из страны, начал публиковать их в украинских и некоторых иностранных СМИ.
Когда Онищенко бежал за границу, на переговоры к нему глава государства отправил снявшего к этому моменту с себя депутатские полномочия Мартыненко. Онищенко все разговоры с посланцем главы государства также записал и опубликовал в день задержания Мартыненко.
После того как схема деятельности Мартыненко стала известной президенту, некогда влиятельный политик, устроивший в свое время Порошенко главой МИД, сам оказался порученцем президента и поехал к беглому Онищенко договариваться с последним не порочить доброе имя Петра Алексеевича. Но в пылу разговора Мартыненко увлекся и приоткрыл некоторые тайны Порошенко. Онищенко эти переговоры записал и опубликовал.
Не потому, что хорош, а потому, что лучше нет
В пятницу районный Соломенский суд Киева должен принять решение об аресте Мартыненко или предоставить ему право внесения залога и освободить из-под стражи.
А независимые от внутренних политических раскладов правоохранители из Национального антикоррупционного бюро Украины, получающие зарплату от спонсоров в США и ЕС, пытаются бороться с преступностью. Впрочем, западные спонсоры Украины, хоть и понимают всю трагикомичность украинской ситуации, видимо, ничего сделать не могут. Порошенко незаменим для них. Не потому, что хорош, а потому, что лучше нет.