За что в Киеве задержали компаньона Порошенко и спонсора партии Яценюка

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Поздним вечером в четверг стало известно, что в Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в тот же день задержали одного из самых влиятельных бизнесменов и политиков Украины Николая Мартыненко.

Задержание происходило в офисе партии "Народный фронт", где у Мартыненко есть свой кабинет. Мартыненко — главный спонсор этого политического проекта, который возглавляет бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк. А "Народный фронт" в украинском парламенте имеет вторую по численности фракцию и вместе с "Блоком Петра Порошенко" сформировал правящую коалицию.

Теперь бывший финансист партии и бывший друг президента оказался за решеткой. Но вполне вероятно, это ненадолго, потому что режим больше заинтересован в том, чтобы его просто забыли.

Из депутатов — в подозреваемые

Николай Мартыненко — один из политических тяжеловесов страны. Он начинал карьеру еще в советское время: был секретарем Киевского горкома ЛКСМ Украины. После распада СССР и расформирования комсомола занялся бизнесом. И быстро вышел на золотую жилу — украинский "Энергоатом".

Смысл его бизнеса заключался в том, что государственное предприятие "Энергоатом" (которое не может быть в силу стратегического значения ни приватизировано, ни акционировано) покупало через посредника Мартыненко ядерное топливо за границей — в России и Европе.

Но из посредника Мартыненко, не имея юридически никакого отношения к предприятию, превратился в его полновластного хозяина. Формулу этого бизнеса в свое время довольно точно выразил ныне покойный российский бизнесмен Борис Березовский: если нельзя приватизировать само предприятие, надо поставить на него свой менеджмент и через него приватизировать доходы. Так, собственно, и действовал Мартыненко. Используя свои связи в правительстве и администрации президента, Мартыненко мог не только контролировать деньги, выделяемые из государственного бюджета на закупку ядерного топлива, но и добиваться увеличения затрат на это.

Обеспечивать эту схему Николаю Мартыненко позволяло то, что он на протяжении почти 20 лет был депутатом Верховной рады Украины, всегда оказываясь в рядах правящих партий, и другом всех президентов. Особенно удачным было его участие в карьере президента Виктора Ющенко. Впрочем, и при Викторе Януковиче Мартыненко не бедствовал, оказавшись другом вице-премьера, а потом и главы администрации президента Андрея Клюева.

Однако Мартыненко вовремя понял, что Партия регионов сходит с политической арены, и, оставаясь "другом" Клюева, начал тайно, а потом и явно спонсировать Евромайдан. После государственного переворота Мартыненко оказался другом уже нового премьера Арсения Яценюка и главным спонсором его нового партийного проекта "Народный фронт" (НФ).

После того как НФ прошел в парламент страны, Мартыненко в шестой раз оказался депутатом и, как и в прошлые годы, председателем комитета Верховной рады по топливу и ядерной промышленности.

Однако то, что легко проходило на Украине, не могло так же легко сходить Мартыненко с рук в Европе. А именно на Европу со временем распространились его интересы. За взятки, которые он получал от поставщиков атомного топлива, против Мартыненко были возбуждены уголовные дела в Швейцарии и Чехии.

Мартыненко на это внимания не обращал. Но один из депутатов "Блока Петра Порошенко", Сергей Лещенко, перешедший со временем в оппозицию к президенту, сделал запросы в прокуратуры Швейцарии и Чехии, получил ответы и опубликовал их на своей странице в Facebook. Тогда и стало ясно, что зарубежные прокуроры подозревают Мартыненко в коррупции.

Когда журналисты и коллеги-депутаты начали по этому поводу задавать вопросы Мартыненко, он заявил, что решил снять с себя депутатские полномочия, то есть уйти из Верховной рады, чтобы доказать, что может и без депутатской неприкосновенности доказать свою невиновность. И ушел.

Но в четверг стало известно, что это была неправда. К выходу из Верховной рады его подтолкнул сам президент Порошенко.

Как они это делают

Нынешнего президента Украины Петра Порошенко и подозреваемого Николая Мартыненко связывают давние личные отношения. Осенью 2009 года, за 4 месяца до ухода в политическое небытие, президент Виктор Ющенко назначил Петра Порошенко министром иностранных дел. Тогда в политических кругах Украины это вызвало недоумение. "Шоколадный король" Украины Порошенко, хотя и имевший соответствующее назначению дипломатическое образование, никогда по этому профилю не работал — и вдруг стал главным в МИД, где было полно карьерных дипломатов.

Только сейчас выяснилось, что пользовавшийся большим расположением Ющенко атомный бизнесмен Мартыненко устроил это назначение Порошенко. Об этом рассказал сам Мартыненко.

Однако, став президентом, Петр Порошенко во многом изменился. Он начал строить на Украине свою бизнес-империю и постепенно выжимать тех, кто ему мешает. А при необходимости — использовать своих бывших партнеров и соратников.

Долгое время в роли исполнителя "грязных поручений" Порошенко был бежавший потом за границу депутат парламента и газовый магнат Александр Онищенко, подкупавший по поручению президента депутатов при ключевых назначениях и отставках — главы Службы безопасности Украины, генерального прокурора и даже премьер-министра. Все переговоры Онищенко тайно записывал на диктофон, и когда команда Порошенко выжала его из страны, начал публиковать их в украинских и некоторых иностранных СМИ.

Когда Онищенко бежал за границу, на переговоры к нему глава государства отправил снявшего к этому моменту с себя депутатские полномочия Мартыненко. Онищенко все разговоры с посланцем главы государства также записал и опубликовал в день задержания Мартыненко.

Цитировать эти записи невозможно из-за обилия нецензурных выражений. Поэтому ограничимся кратким пересказом. Президент Порошенко, узнав из СМИ о проблемах Мартыненко (возбуждении против него уголовных дел в Швейцарии и Чехии), попросил Мартыненко ознакомить его не как главу государства, а как друга и партнера, с документами и схемами отъема госсредств через "Энергоатом", якобы для того, чтобы помочь своему близкому другу. Мартыненко принес документы и все показал Порошенко. А через несколько дней к Мартыненко нагрянули следователи из СБУ, которые точно знали, что, где и как искать: нашли, но ничего не предприняли.

После того как схема деятельности Мартыненко стала известной президенту, некогда влиятельный политик, устроивший в свое время Порошенко главой МИД, сам оказался порученцем президента и поехал к беглому Онищенко договариваться с последним не порочить доброе имя Петра Алексеевича. Но в пылу разговора Мартыненко увлекся и приоткрыл некоторые тайны Порошенко. Онищенко эти переговоры записал и опубликовал.

Не потому, что хорош, а потому, что лучше нет

В пятницу районный Соломенский суд Киева должен принять решение об аресте Мартыненко или предоставить ему право внесения залога и освободить из-под стражи.

Но по большому счету решение суда непринципиально. Главное уже произошло: некогда влиятельный политик и ловкий бизнесмен Мартыненко превратился в порученца президента. И президент держит его на крючке. Подгребая под себя чужой, хотя и преступный, но хорошо отлаженный бизнес, Порошенко строит на Украине коррумпированное государство.

А независимые от внутренних политических раскладов правоохранители из Национального антикоррупционного бюро Украины, получающие зарплату от спонсоров в США и ЕС, пытаются бороться с преступностью. Впрочем, западные спонсоры Украины, хоть и понимают всю трагикомичность украинской ситуации, видимо, ничего сделать не могут. Порошенко незаменим для них. Не потому, что хорош, а потому, что лучше нет.