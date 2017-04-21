Один человек погиб во время протестов в Венесуэле

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Один человек погиб в ходе протестов в одном и районов столицы Венесуэлы Каракаса, сказал глава администрации муниципии Сукре штата Миранда Карлос Окарис.

"С болью сообщаю о смерти от пули Мелвина Гуаитана, простого рабочего из района Петаре муниципии Сукре. Мелвин был убит … во время протестов сегодня ночью. Мы требуем провести расследование и наказать виновных", — написал на своей странице в Twitter Окарис.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

Ранее оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" сообщил, что число пострадавших в ходе столкновений с силами правопорядка во время массовых протестов в Венесуэле в четверг составило 223 человека.