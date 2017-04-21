Москва ждет реакции Евросоюза на уклонение Киева от Минских соглашений

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. МИД РФ рассчитывает, что Евросоюз наконец обратит внимание на уклонение Киева от выполнения своих обязательств в рамках Минских соглашений, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Украинский кризис остается в центре наших разногласий с Евросоюзом. Надеемся, что ЕС прекратит игнорировать упорное уклонение Киева от выполнения своей части обязательств по реализации Минских соглашений, прежде всего в сфере политического урегулирования, обратит внимание на проявления агрессивного национализма, нарушения свободы слова и прав журналистов на Украине", — говорится в комментарии, который опубликован в связи с предстоящим визитом в Москву Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.