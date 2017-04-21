Опубликовано видео женщины, сбросившей 245 килограмм

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Египтянка Иман Ахмад Абдулати, считающаяся самой тяжелой женщиной в мире, потеряла половину собственного веса и впервые за долгие годы смогла сесть. Новое видео необычной пациентки опубликовала газета The Daily Mail.

"Она выглядит более счастливой и стройной версией самой себя. Она наконец поместилась в инвалидное кресло и научилась сидеть без посторонней помощи. Еще три месяца назад об этом нельзя было и мечтать", — рассказали лечащие врачи Абдулати.

Когда женщину только привезли в больницу, она весила около полутонны. Сейчас она сбросила более 245 килограммов и продолжает худеть.

Лишний вес Иман Ахмад Абдулати — следствие серьезных заболеваний. С детства она страдает от слоновой болезни и порока желез. Помимо этого, она перенесла инсульт и 25 лет была прикована к постели.

В феврале 2017 года помочь египтянке вызвался мумбайский врач Муффазал Лакдавала. Абдулати доставили в Мумбаи на чартерном самолете, в марте ей сделали операцию по уменьшению желудка на 15% от изначального размера и удалили часть жира.