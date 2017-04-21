Европарламент проведет дебаты по Турции и Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 21 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент на мини-сессии 26 апреля в Брюсселе проведет дебаты по отношениям Евросоюза с Турцией и внутриполитической ситуации в Венгрии, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ассамблеи.

"Состоятся дебаты по отношениям с Турцией и ситуации в Венгрии", — сказал собеседник агентства.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. По обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти обвинили в причастности к подготовке мятежа, в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих. ЕС осудил репрессивные меры турецких властей, фактически приостановив переговоры о присоединении Турции к ЕС.

В отношении Венгрии Еврокомиссия ранее провела дискуссию о внутренней политике венгерских властей, в том числе о законе о высшем образовании, позволяющем закрыть принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса Центрально-Европейский университет (CEU), а также о возможном законодательстве о финансировании НПО и обсуждении мер по противостоянию Брюсселю.

По итогам совещания первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс заявил, что коллегия еврокомиссаров не наблюдает угрозу принципу верховенства права в Венгрии, но намерена обсудить с премьером Орбаном и его кабинетом министров, "каким им видится направление развития их страны, какой они видят Европу".

Первого апреля венгерские власти разослали гражданам опросник, чтобы узнать их мнение о методах противостояния политике Евросоюза. По словам Тиммерманса, при том, что Орбан совместно с остальными лидерами стран-членов ЕС подписал 25 марта Римскую декларацию, в которой намечены перспективы развития ЕС, разосланный венгерскими властями опросник "Остановите Брюссель" ставит вопрос о их видении демократических ценностей.