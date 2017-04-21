На Украину не пустили россиянина, выразившего поддержку ДНР и ЛНР

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не пустила в страну прилетевшего из Белоруссии россиянина: он не смог подтвердить цель своего визита, зато "выразил свою приверженность" ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В ходе оглашения принятого решения о недопуске на Украину гражданин РФ "начал выражать свою приверженность действиям боевиков на временно оккупированных территориях", сообщили в погранслужбе.
"Сейчас гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на три года, он отправлен обратным рейсом", — говорится в сообщении.