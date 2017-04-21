Подозреваемый в атаке в Дортмунде мог использовать самодельную взрывчатку

БЕРЛИН, 21 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Задержанный по подозрению в атаке на автобус дортмундского футбольного клуба "Боруссия" 28-летний Сергей В., скорее всего, использовал самодельное взрывчатое вещество, заявил в пятницу министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер.

"Ведется расследование, и оно покажет, идет ли речь о военном взрывчатом веществе или о самодельном. Я считаю вероятным последнее", — сказал он журналистам, трансляцию вел канал n-tv.

Он подчеркнул, что у подозреваемого были хорошие знания электротехники, которые он использовал для создания взрывчатки.

Ранее официальный представитель генеральной прокуратуры ФРГ заявила, что ведомство не располагает сведениями о возможных пособниках или сообщниках задержанного.

"Боруссия" 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу.

По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч – в Дортмунде или Монако.