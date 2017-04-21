Йылдырым заявил, что итоги референдума в Турции не подлежат обжалованию

АНКАРА, 21 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Решение Высшего избирательного совета (ВИС) Турции по итогам конституционного референдума является окончательным, его невозможно изменить, заявил в пятницу премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Ранее в пятницу основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) заявила о намерении обратиться в Верховный суд Турции с иском об отмене референдума после того, как ВИС отказал ей в апелляции.

"Пытаться исправить волю народа — это не демократически. Но возражать — это, конечно, их право, они могут пойти жаловаться куда угодно, это их право, мы против этого ничего не имеем. Но народ свое слово сказал, большинством голосом победило "да". Нет смысла расточать время народа. Решение ВИС окончательное, и юридического пути это изменить нет", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.