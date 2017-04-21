В ДНР заявили о прибытии в Донбасс иностранных снайперов

ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Несколько сотен иностранных снайперов и инструкторов по подрывному делу прибыли в Донбасс, разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики заметила их в нейтральной зоне, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Обращая каждый раз внимание на непрекращающиеся нарушения украинской стороной достигнутых договоренностей о перемирии, нами фиксируются факты прибытия в зону "АТО" иностранных военных специалистов. Так, прибывшие ранее в зону конфликта 300 человек идентифицированы нашими источниками как снайперы и инструкторы по подрывной работе и замечены нашей разведкой в "серой зоне", — сказал Басурин.