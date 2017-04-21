Сешнса раскритиковали за то, что он назвал Гавайи "островом в Тихом океане"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Генпрокурор США Джефф Сешнс попал под шквал критики из-за "пренебрежительных слов" относительно американского штата Гавайи после комментария о решении федерального судьи штата продлить действие вердикта, блокирующего новый иммиграционный указ президента Дональда Трампа, пишет газета New York Times.

"Я очень удивлен, что судья, который сидит на острове в Тихом океане, может издавать указ, который останавливает президента США от того, что является его правом по закону и конституции", — заявил Сешнс в ходе программы на радио The Mark Levin Show.

Сравнение вызвало острую критику со стороны многих сенаторов.

"Господин генеральный прокурор, вы голосовали за этого судью. И остров называется Оаху. Это мой дом. Проявите уважение. В штате Гавайи есть много островов, не только один. Тут проживает порядка 1,5 миллиона человек. На острове Гавайи проживают 186 тысяч. Пожалуйста, пользуйтесь Google", — написал на своей странице в Twitter сенатор от штата Гавайи Брайан Шац.

Mr. Attorney General: You voted for that judge. And that island is called Oahu. It's my home. Have some respect. https://t.co/sW9z3vqBqG — Brian Schatz (@brianschatz) 20 апреля 2017 г.

State of Hawaii has many islands, not one island. We have around 1.5 m people. Island of Hawaii has 186,000 people. Please use the google. https://t.co/aoZewx7jzT — Brian Schatz (@brianschatz) 20 апреля 2017 г.

"Джефф Сешнс, этот "остров в Тихом океане" является 50-м штатом уже 58 лет", — написала на своей странице в Twitter еще один сенатор США от штата Гавайи Мэйзи Хироно.

Hey Jeff Sessions, this #IslandinthePacific has been the 50th state for going on 58 years. And we won’t succumb to your dog whistle politics — Senator Mazie Hirono (@maziehirono) 20 апреля 2017 г.

"Гавайи — это на самом деле остров в Тихом океане — красивый остров, где родилась внучка генпрокурора. Дело, однако, заключается в том, что существует проблема, когда ошибочное мнение одного единственного судьи может заблокировать осуществление президентских полномочий по обеспечению безопасности всей страны", — прокомментировал эту ситуацию представитель минюста Иэн Праэр.

Штат Гавайи расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии, он вошел в состав США в августе 1959 года 50-м по счету.

Трамп в начале марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.

В конце марта федеральный судья в американском штате Гавайи Деррик Уотсон продлил действие вердикта, блокирующего новый иммиграционный указ Трампа.

Первый аналогичный указ Трамп подписал в конце января, то есть через неделю после своей инаугурации. В нем в "черный список" было включено семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен. Первый указ был также приостановлен судом.