Турецкая оппозиция обратится в ВС с иском об отмене итогов референдума

АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции собирается обратиться в Верховный суд страны с иском об отмене итогов референдума, заявил заместитель председателя партии Бюлент Тезджан.

Ранее Высший избирательный совет отклонил апелляцию НРП об отмене итогов прошедшего в воскресенье конституционного референдума.

"Мы готовим обращение в Верховный суд, будем настаивать на отмене итогов референдума", — заявил Тезджан журналистам.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

Окончательные итоги будут подведены 27-28 апреля после рассмотрения всех апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.