Замглавы "Нафтогаза" задержали по делу экс-депутата Мартыненко

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали замглавы "Нафтогаза Украины" Сергея Перелому в рамках уголовного дела против бывшего депутата Верховной рады Николая Мартыненко, соратника экс-премьера Арсения Яценюка, сообщил в пятницу заместитель генпрокурора, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК). В пятницу суд должен избрать Мартыненко меру пресечения, прокуратура ходатайствует об аресте или освобождении под залог в 11,2 миллиона долларов.

"Было согласовано подозрение еще одному фигуранту — это Сергей Перелома… Он также задержан, ему вручено подозрение, также вносится ходатайство об избрании меры пресечения с альтернативой внесения залога в сумме 100 миллионов гривен (3,7 миллиона долларов)", — сказал Холодницкий журналистам, трансляцию вел украинский Пятый канал.

Как уточнила пресс-служба НАБУ, по версии следствия, Перелома обеспечивал координацию между компанией-посредником и госпредприятием ВостГОК. В сообщении отмечается, что Перелома является фигурантом другого уголовного дела о нанесении ущерба одному из крупнейших на Украине химпредприятий "Одесский припортовый завод" в размере 205 миллионов гривен (7,6 миллионов долларов). Расследование этого дела НАБУ завершило в декабре прошлого года, сейчас оно рассматривается в суде, где Перелома имеет статус обвиняемого.

По данным пресс-службы "Нафтогаза", задержание Переломы не связано с его работой на должности замглавы компании.

Ранее украинский парламент досрочно лишил полномочий депутата от фракции "Народный фронт" Мартыненко. Перед этим он заявил о сложении депутатских полномочий в связи с информационной кампанией против него. Украинские СМИ называют его одним из ближайших соратников Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии якобы заведены уголовные дела о коррупции.