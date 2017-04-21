В ЛНР обвинили силовиков в девяти нарушениях перемирия за неделю

ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за минувшую неделю нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 320 мин и снарядов, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее полпред ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 13 апреля. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За минувшую неделю украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня", — сказал Марочко.

По его данным, всего по территории ЛНР было выпущено 320 снарядов и мин. Обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе пяти населенных пунктов. За минувшие сутки украинские силовики открывали огонь по территории ЛНР четыре раза.

"Подразделения Народной милиции неукоснительно соблюдают минские договоренности и не реагируют на провокации", — подчеркнул Марочко.

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