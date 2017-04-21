Англичанин продал на аукционе 19-летние соусы из McDonalds за $14,7 тысячи

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Житель Великобритании продал на аукционе eBay две упаковки соуса из McDonald's 19-летней давности за 14,7 тысячи долларов, сообщает издание Standard.
По данным издания, McDonald's включил эти продукты в свою линейку к выходу на экраны мультфильма "Мулан" в 1998 году.
Издание предполагает, что причиной высокого спроса и цены лота стал мультсериал "Рик и Морти", в котором упоминается сычуаньский соус.
Поклонники этого продукта разместили на сайте change.org петицию с просьбой к McDonald's возобновить его продажу. Обращение уже подписали более 20 тысяч человек.