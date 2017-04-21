Украинские СМИ опубликовали новые обвинения Онищенко против Порошенко

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Украинские интернет-издание "Страна.ua" опубликовало новые фрагменты аудиозаписи разговора якобы депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко с экс-депутатом парламента Николаем Мартыненко, на которых звучат обвинения в адрес президента Петра Порошенко и его окружения в причастности к коррупции.

Онищенко ранее сообщил, что у него есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых ему решений. Издание "Страна.ua" после этого опубликовало две аудиозаписи разговора Онищенко с депутатом Рады Олесем Довгим и Мартыненко (представлял фракцию экс-премьера Арсения Яценюка "Народный фронт"), которые якобы приезжали к Онищенко за границу в качестве неформальных переговорщиков от украинских властей для обсуждения вариантов закрытия уголовного дел против него.

По данным "Страны.ua", нова запись разговора была сделана Онищенко в Лондоне, куда к нему приезжал Мартыненко. В разговоре последний утверждает, что Порошенко вместе с российско-украинским бизнесменом Константином Григоришиным решили поделить между собой украинскую энергетику.

"Петя (Порошенко — ред.) с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (украинский олигарх Ринат Ахметов) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла", — говорит на записи Мартыненко.

При этом он также обвинил депутатов из фракции Порошенко в Раде Александра Грановского и Игоря Кононенко в причастности к противоправным схемам с реализацией продукции одним из крупнейших на Украине химпредприятии – Одесском припортовом заводе.

Помимо этого Мартыненко обвинил Порошенко в "направлении к нему сотрудников Службы безопасности Украины", и в том, что он "едва не сломал ему бизнес-схемы в ядерной энергетике, которые он выстраивал почти десять лет".

Против Онищенко на Украине возбуждено уголовное дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, в период с 2013 по 2016 годы служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". В пятницу суд должен избрать Мартыненко меру пресечения, прокуратура ходатайствует об аресте или освобождение под залог в 11,2 миллиона долларов.