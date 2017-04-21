Еврокомиссия не видит причин готовиться к выходу Франции из ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не видит причин для того, чтобы готовиться к выходу Франции из Евросоюза (Frexit) в связи с президентскими выборами в стране, так как выборы — это нормальная часть демократии, сказала пресс-секретарь ЕК Мина Андреева на брифинге.

"Мы не видим причин для планирования на случай непредвиденных обстоятельств", — ответила она на вопрос о том, до какой степени Еврокомиссия готовится к возможному Frexit.

Андреева отметила, что выборы во Франции – это не кризис, а демократический процесс. Она напомнила, что, по мнению главы ЕК Жан-Клода Юнкера, Евросоюз достаточно силен, чтобы выжить и в случае победы на выборах президента Франции евроскептика.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена провести референдум о выходе Франции из Евросоюза в первом полугодии 2018 года после переговоров с другими странами-членами ЕС, сказал ранее РИА Новости директор предвыборного штаба главы "Нацфронта" Давид Рашлин.

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