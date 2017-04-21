Трамп заявил, что теракт в Париже повлияет на выборы во Франции

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Теракт на Елисейских полях повлияет на исход выборов президента во Франции, написал президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter.
На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский и еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
"Еще один теракт в Париже. Народ Франции не сможет долго терпеть такое. (Теракт) окажет большое влияние на президентские выборы!" — говорится в сообщении президента.
Ранее Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в центре Парижа и назвал инцидент террористической атакой еще до того, как происшествие было официально квалифицировано как теракт властями Франции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.