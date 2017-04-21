В МИД Германии рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Париже

БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Гражданка ФРГ получила ранения во время перестрелки в Париже, в настоящее время она находится в стабильном состоянии, заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
"Она находится в стабильном состоянии, ее жизни ничто не угрожает", — сказал Шефер.
На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский и еще двое получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.