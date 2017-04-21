МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вызвал европейских политиков на дебаты о демократии, готов выступить один против всех.

"Если вы хотите со мной поспорить о демократии, давайте открыто в ваших средствах массовой информации проведем дискуссию", — заявил Лукашенко во время послания народу и парламенту в пятницу.

"Давайте, я один — вы все… Я докажу вашим народам, и они сделают определенный вывод — прав Лукашенко или нет. Ну что вы забаррикадировались там и поливаете нас грязюкой?" — предложил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявлял, что в Белоруссии "прав человека, демократии и верховенства закона не меньше, чем в ЕС", и все заявления об обратном — "надуманные предубеждения".