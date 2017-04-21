В Бельгии рассказали, сколько стране стоили военные патрули в городах

БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Патрулирование военными общественных мест в Бельгии, начатое в королевстве в рамках операции по обеспечению безопасности после терактов в Париже 2015 года, уже обошлось бюджету королевства в 100,289 миллиона евро, сообщил министр обороны Бельгии Стевен Вандепут.

"Общая стоимость этого обязательства в период с 17 января 2016 года по 18 апреля 2017 года составляет 100 миллионов 289 тысяч евро", — приводит в пятницу слова министра агентство Belga.

В настоящее время в операции по патрулированию и обеспечению безопасности на территории королевства, которая была начата после терактов в Париже в ноябре 2015 года, участвуют 1250 бельгийских военнослужащих.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.

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