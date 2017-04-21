В Еврокомиссии заявили, что готовы к любому исходу выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 21 апр — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз достаточно силен, чтобы устоять даже в случае победы на президентских выборов во Франции, одной из крупнейших стран союза, евроскептика, сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.

"Выборы — это нормальная часть демократии, это не кризис, это возможность для демократии. Сейчас французские граждане должны выразить свою волю на этих выборах. Президент (Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер — ред.) выражал свою уверенность в том, что Евросоюз достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептик выиграет выборы", — сказала она.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.