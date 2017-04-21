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В мире

Лидеру киргизской оппозиции предъявили обвинение в коррупции

13:3521.04.2017
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© РИА Новости . Андрей СтенинПерейти в фотобанкОмурбек Текебаев. Архивное фотоОмурбек Текебаев. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
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БИШКЕК, 21 апр – РИА Новости. Лидеру оппозиционной парламентской фракции партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву предъявлено обвинение в коррупции, сообщила в пятницу пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Подразделение Министерства внутренних дел Киргизии. Архивное фото
© РИА Новости . Владислав Ушаков
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Президент Киргизии призвал милицию уважать права митингующих
Двадцать шестого февраля сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали Текебаева, вернувшегося в Бишкек после участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Одновременно был задержан бывший посол республики в Корее и Вьетнаме Дуйшонкул Чотонов. Генпрокуратура республики возбудила в отношении политика и ряда лиц уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество" по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского. Решением райсуда Текебаев был заключен под стражу сроком на 2 месяца.

"Двадцать первого апреля 2017 года на основании собранных следствием доказательств… Текебаеву и бывшему министру чрезвычайных ситуаций КР Д. Чотонову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", — сообщает ведомство.

Митинг в Бишкеке. Архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Бишкеке проходит митинг сторонников лидера оппозиции
Текебаев является основателем и бессменным главой одной из старейших в республике социалистической партии "Ата Мекен", которая была активной участницей двух киргизских революций: в 2005 году – при свержении первого президента Аскара Акаева и в 2010 году – при свержении пришедшего ему на смену Курманбека Бакиева.

Начиная с момента его ареста в столице Киргизии, а также на юге республики, на малой родине политика проходят митинги сторонников оппозиции с требованием освободить лидера социалистов.

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