Лидеру киргизской оппозиции предъявили обвинение в коррупции

БИШКЕК, 21 апр – РИА Новости. Лидеру оппозиционной парламентской фракции партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву предъявлено обвинение в коррупции, сообщила в пятницу пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Двадцать шестого февраля сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали Текебаева, вернувшегося в Бишкек после участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Одновременно был задержан бывший посол республики в Корее и Вьетнаме Дуйшонкул Чотонов. Генпрокуратура республики возбудила в отношении политика и ряда лиц уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество" по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского. Решением райсуда Текебаев был заключен под стражу сроком на 2 месяца.

"Двадцать первого апреля 2017 года на основании собранных следствием доказательств… Текебаеву и бывшему министру чрезвычайных ситуаций КР Д. Чотонову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", — сообщает ведомство.

Текебаев является основателем и бессменным главой одной из старейших в республике социалистической партии "Ата Мекен", которая была активной участницей двух киргизских революций: в 2005 году – при свержении первого президента Аскара Акаева и в 2010 году – при свержении пришедшего ему на смену Курманбека Бакиева.

Начиная с момента его ареста в столице Киргизии, а также на юге республики, на малой родине политика проходят митинги сторонников оппозиции с требованием освободить лидера социалистов.