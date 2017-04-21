В Великобритании в старинном фортепиано нашли тайник с золотыми монетами

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Великобритании настройщик нашел в старинном фортепиано 900 золотых монет, пишет The Guardian.

Администрация колледжа города Бишоп Касл пригласила Мартина Бэкхауса настроить 110-летний инструмент, полученное в дар от местных жителей Грэхема и Мег Хеммингс.

Мужчина поднял клавиатуру и увидел под ней семь мешочков и кожаный кошелек на шнуровке. Внутри оказались соверены и полусоверены – старинные золотые английские монеты.

Эксперты пришли к выводу, что монеты были изготовлены в период с 1847 по 1915 год, они состоят из золота с частичным добавлением серебра. По предварительным оценкам, общая стоимость находки, эквивалентной шести килограммам золота, составляет 500 тысяч фунтов стерлингов.

Супруги Хеммингс купили подержанное фортепиано в 1983 году для детей, которые занимались музыкой. Когда дети выросли и покинули дом, Хеммингсы решили подарить инструмент колледжу. Более 30 лет в их доме хранилось целое состояние, о котором они даже не подозревали.

Ранее британский коллекционер нашел золотые слитки в топливном баке старого советского танка Т-54, купленного им на eBay. Их стоимость, по предварительной оценке, превышает два миллиона фунтов стерлингов.