Власти Германии озабочены запретом "Свидетелей Иеговы" в России

БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство Германии выражает обеспокоенность решением российского Верховного суда, который запретил деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель немецкого МИД Мартин Шефер.

"Правительство Германии выражает обеспокоенность тем, что вчера российская юстиция вынесла приговор о запрете "Свидетелей Иеговы", — сказал Шефер.

Он добавил, что призывает Россию "придерживаться международных обязательств" по защите "религиозной свободы".

Верховный суд России в четверг признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Он также постановил конфисковать имущество организации. Минюст ранее приостановил работу центра до окончательного разрешения спора в суде. "Управленческий центр" готовит апелляционную жалобу.