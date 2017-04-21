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"Парижского стрелка" уже задерживали в феврале, сообщили СМИ

Сюжет:
Стрельба в центре Парижа (57)
13:0421.04.2017
(обновлено: 13:23 21.04.2017)
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© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВоеннослужащие патрулируют район неподалеку от места перестрелки в ПарижеВоеннослужащие патрулируют район неподалеку от места перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Стрелявшего в полицейских на Елисейских полях в Париже преступника задерживали в феврале этого года за угрозы в адрес правоохранительных органов, но затем отпустили, так как не нашли достаточных оснований для возбуждения дела, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Задержанный в Бельгии мужчина не причастен к атаке в Париже, сообщили СМИ
На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний рецидивист Карим Шерфи (Karim Cheurfi).

Как сообщалось ранее, Шерфи отбывал длительный тюремный срок за вооруженное нападение на полицейских, остановивших его автомобиль для проверки. Он вышел на свободу два года назад.

© Ruptly
Очевидец нападения на полицейских в Париже рассказал, как началась стрельба

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, в феврале этого года его вновь задерживали за угрозы полиции, но затем отпустили за отсутствием доказательств.

Сотрудники полиции неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Премьер Франции об атаке в Париже: ничто не должно помешать выборам
Накануне источники сообщали, что Шерфи предположительно фигурировал в базе экстремистов, потенциально представляющих угрозу для безопасности. Однако позднее эта информация не подтвердилась. Как указывает издание Le Monde, которое также ссылается на источники, в этой базе он не состоял, однако правоохранительные органы были осведомлены о его "чрезвычайной опасности".

По информации издания, в ходе обыска квартиры преступника следователи все-таки обнаружили ряд улик, указывающих на его "радикализацию".

Оцепление и полицейские патрули: последствия перестрелки в центре Парижа
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПерестрелка произошла в четверг вечером на Елисейских полях в самом центре Парижа.Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Перестрелка произошла в четверг вечером на Елисейских полях в самом центре Парижа.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ результате нападения один полицейский погиб, еще двое получили ранения.Сотрудники полиции патрулируют улицы неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В результате нападения один полицейский погиб, еще двое получили ранения.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкОдин из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второму, вероятно, удалось скрыться.Сотрудники пожарной службы неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второму, вероятно, удалось скрыться.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкГруппировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) уже взяла на себя ответственность за эту стрельбу, однако французская полиция на данный момент не исключает никаких версий произошедшего.Сотрудник полиции стоит в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) уже взяла на себя ответственность за эту стрельбу, однако французская полиция на данный момент не исключает никаких версий произошедшего.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полицейским удалось установить личность нападавшего, однако он отказался назвать его имя.Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полицейским удалось установить личность нападавшего, однако он отказался назвать его имя.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкРанее СМИ сообщили, что им может быть 39-летний Карим Шерфи. Именно его документы были обнаружены в автомобиле нападавшего.Сотрудники полиции неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Ранее СМИ сообщили, что им может быть 39-летний Карим Шерфи. Именно его документы были обнаружены в автомобиле нападавшего.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкОднако по данным Франс Пресс, нападавшим может быть человек по имени Абу Юсеф аль-Бельжики ("бельгиец").Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Однако по данным Франс Пресс, нападавшим может быть человек по имени Абу Юсеф аль-Бельжики ("бельгиец").
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПо ориентировке бельгийских властей французская полиция на данный момент разыскивает вероятного подозреваемого в связи с атакой в Париже.Военнослужащие войск национальной системы Франции тревожного оповещения об уровне террористической угрозы Вижипират (Vigipirate) патрулируют район неподалеку от места перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
По ориентировке бельгийских властей французская полиция на данный момент разыскивает вероятного подозреваемого в связи с атакой в Париже.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ связи с расследованием произошедшей стрельбы уже задержаны три человека из окружения ликвидированного полицией стрелка. Они были задержаны у себя дома в ходе проведенных в ночь на пятницу обысков в городе Шель.Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В связи с расследованием произошедшей стрельбы уже задержаны три человека из окружения ликвидированного полицией стрелка. Они были задержаны у себя дома в ходе проведенных в ночь на пятницу обысков в городе Шель.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВо Франции в воскресенье должны пройти президентские выборы. После инцидента на Елисейский полях Совбез страны принял решение усилить меры безопасности. В день голосования будут мобилизованы более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих.Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Во Франции в воскресенье должны пройти президентские выборы. После инцидента на Елисейский полях Совбез страны принял решение усилить меры безопасности. В день голосования будут мобилизованы более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих.
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