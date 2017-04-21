"Парижского стрелка" уже задерживали в феврале, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Стрелявшего в полицейских на Елисейских полях в Париже преступника задерживали в феврале этого года за угрозы в адрес правоохранительных органов, но затем отпустили, так как не нашли достаточных оснований для возбуждения дела, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний рецидивист Карим Шерфи (Karim Cheurfi).

Как сообщалось ранее, Шерфи отбывал длительный тюремный срок за вооруженное нападение на полицейских, остановивших его автомобиль для проверки. Он вышел на свободу два года назад.

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, в феврале этого года его вновь задерживали за угрозы полиции, но затем отпустили за отсутствием доказательств.

Накануне источники сообщали, что Шерфи предположительно фигурировал в базе экстремистов, потенциально представляющих угрозу для безопасности. Однако позднее эта информация не подтвердилась. Как указывает издание Le Monde , которое также ссылается на источники, в этой базе он не состоял, однако правоохранительные органы были осведомлены о его "чрезвычайной опасности".

По информации издания, в ходе обыска квартиры преступника следователи все-таки обнаружили ряд улик, указывающих на его "радикализацию".