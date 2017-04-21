МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накапливать белорусско-российские проблемы.
Говоря о последних договоренностях о поставках в Белоруссию российских нефти и газа, он отметил, что "так было и на последней встрече, когда мы нашли развязки по всем чувствительным для наших стран вопросам…. главное — в интересах народов Беларуси и России".
"Это не значит, что у нас нет больше абсолютно никаких проблем. Мы решили те вопросы, которые сегодня назрели. Жизнь идет, всякое возможно, трудностей у нас очень много и в России и в Беларуси, но мудрость и задача государственных служащих всех уровней заключается в том, что эти проблемы не должны накапливаться, они должны решаться", — заключил белорусский лидер.