МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накапливать белорусско-российские проблемы.

"Особый, стратегический характер традиционно носят наши отношения с Российской Федерацией. Достигнутый уровень взаимопонимания между двумя странами, доверительные отношения личные между президентами позволяют нам откровенно обсуждать все чувствительные проблемы, находить компромиссы", — заявил Лукашенко во время своего послания народу и парламенту в пятницу.

Говоря о последних договоренностях о поставках в Белоруссию российских нефти и газа, он отметил, что "так было и на последней встрече, когда мы нашли развязки по всем чувствительным для наших стран вопросам…. главное — в интересах народов Беларуси и России".

"Это не значит, что у нас нет больше абсолютно никаких проблем. Мы решили те вопросы, которые сегодня назрели. Жизнь идет, всякое возможно, трудностей у нас очень много и в России и в Беларуси, но мудрость и задача государственных служащих всех уровней заключается в том, что эти проблемы не должны накапливаться, они должны решаться", — заключил белорусский лидер.