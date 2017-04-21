Шеф Пентагона считает, что угрозы Северной Кореи не заслуживают доверия

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал заявления северокорейского руководства с угрозами в адрес США провокативными, но не заслуживающими доверия.

"Что касается последних заявлений Северной Кореи, я считаю, что все мы часто слышим их слова, и их слова не оказываются честными", — сказал Мэттис на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности на Корейском полуострове. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс, который посетил в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".

Ситуация вокруг КНДР стала ещё более острой после подхода к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.

С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 — были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.