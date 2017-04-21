Президент Италии призвал "защитить демократию от атак террористов"

РИМ, 21 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Италии Серджо Маттарелла после ЧП со стрельбой в Париже подчеркнул необходимость решительной защиты демократии и свободы.

По словам главы итальянского государства, речь идет об "атаке против демократии, свободы и человеческой жизни".

"То, что произошло вчера в Париже, вновь показывает нам опасность терроризма и необходимость твердой, решительной и ответственной защиты, которая должна неизменно гарантировать ценности демократии и свободы", — заявил Маттарелла в ходе публичной церемонии в Квиринальском дворце в Риме.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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