Давайте жить дружно: Лукашенко призвал ЕС отказаться от двойных стандартов

МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Европу к сотрудничеству по вопросам безопасности в регионе и предложил отказаться от критики, основанной на двойных стандартах.

"Давайте вместе работать над стабилизацией обстановки в Европе", — заявил Лукашенко в пятницу в Минске во время выступления в парламенте.

"Весь европейский континент пылает, хватит, надо остановиться. Если Белоруссия что-то может сделать, возьмите это в Белоруссии… Что вы нас все гнобите?.. Давайте жить дружно, мы к этому готовы. Не нужно нас все время в спину толкать" — сказал президент.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, включая личные санкции против Лукашенко.