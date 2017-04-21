Израиль открыл для своих граждан наземную границу с Египтом

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр — РИА Новости. Израильские власти после длительного перерыва открыли в пятницу сухопутную границу с Египтом для выезда сограждан на Синайский полуостров, но предупреждают о сохраняющейся "серьезной и конкретной угрозе терактов".

Беспрецедентные для последних лет ограничения были введены в начале прошлой недели на все время иудейского праздника Песах, который сотни тысяч израильтян традиционно проводят за рубежом.

"По итогам совещания, проведенного Контртеррористическим штабом при Совете национальной безопасности Израиля, и с одобрения правительства принято решение разрешить израильтянам выезжать на Синайский полуостров через КПП "Таба", — сообщила пресс-служба правительства.

"Таба", основной пограничный переход между двумя странами, расположен на побережье Красного моря на южной окраине израильского курортного города Эйлата. В последние дни он работал только на въезд израильтян и для пропуска иностранцев в обе стороны.

"Однако штаб подчеркивает, что пребывание израильтян на Синае по-прежнему несет в себе серьезную, конкретную и непосредственную угрозу, как сказано в последней инструкции штаба", — говорится в сообщении.

"Штаб рекомендует избегать посещения данного региона, а лицам, находящимся на территории Синая, рекомендуется немедленно его покинуть", — призывают израильские власти.