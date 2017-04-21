Премьер Венгрии заявил, что университету Сороса "не грозит опасность"

ТБИЛИСИ, 21 апр — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся в Тбилиси с официальным визитом, заявил, что Центрально-Европейскому университету (CEU) в Будапеште, основанному американским миллиардером Джорджем Соросом, "не грозит опасность".

"Я видел много информации по этому поводу. Университету не грозит никакая опасность, и в связи с этим ведутся переговоры", — заявил премьер на вопрос журналиста, планируется ли закрытие университета.

Выражая протест против возможного закрытия Центрально-Европейского университета (CEU), грузинские студенты провели акцию у гостиницы "Кортиарт Мариот", где Орбан и грузинский премьер Георгий Квирикашвили участвуют в венгерско-грузинском бизнес-форуме. Студенты собрались с плакатами в руках с надписью I stand with CEU ("Я поддерживаю CEU"), некоторые участники акции заявили журналистам, что являются выпускниками университета, и его закрытие может повлиять на их будущее.

Ранее президент Венгрии Янош Адер подписал новый закон об образовании, поправки к которому позволяют закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), принадлежащий фонду Сороса. Решение вызвало бурную реакцию ряда западных стран. США призвали Венгрию приостановить введение закона, а Еврокомиссия заявила, что проведет анализ закона и примет решение о возможной реакции к концу апреля.

Центрально-Европейский университет был открыт в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса для развития открытого общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза.

Фонды Сороса ранее неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан". Украинский президент Петр Порошенко вручил Соросу орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства".