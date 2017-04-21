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Выходца из России задержали из-за взрыва автобуса "Боруссии" в Дортмунде

12:3421.04.2017
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© AP Photo / Martin MeissnerПолицейские у автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017Полицейские у автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017
© AP Photo / Martin Meissner

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии задержала подозреваемого в нападении на автобус футбольного клуба "Боруссия". Им оказался 28 летний выходец из России, который, по версии следствия, перед взрывами купил акции команды и рассчитывал заработать на разнице курса бумаг в случае смерти игроков.

Нападение на "Боруссию"

Инцидент в Дортмунде произошел 11 апреля. Тогда "Боруссия" должна была на своем поле сыграть с "Монако" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Однако игра была сорвана из-за трех взрывов, которые прогремели рядом с автобусом команды.

Полицейские и пожарные у автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017
© AP Photo / Martin Meissner
Следователи сомневаются, что взрыв у автобуса "Боруссии" устроили исламисты
В результате пострадали испанский защитник "Боруссии" Марк Бартра (он был доставлен в больницу с порезами руки от осколков стекла) и полицейский, сопровождавший команду.

Позднее на месте ЧП нашли три записки. В них неизвестные требовали закрыть военную базу Рамштайн и вывести немецкие самолеты из Сирии.

При этом полицейские изначально поставили под сомнение версию об "исламском следе".

"Исследование, сделанное по заказу следствия, показывает наличие "серьезных сомнений" в том, что "записку писали радикальные исламисты", — писали местные СМИ со ссылкой на следствие.

В записках говорилось, что террористы действовали "во имя Аллаха", однако в полиции это посчитали попыткой обмануть следователей.
Сам матч в итоге перенесли на 12 апреля. Немцы проиграли монегаскам со счетом 2:3.

Сотрудники полиции в Берлине. Архивне фото
© РИА Новости . Захари Шойрер
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Немецкая Tagesspiegel получила письмо с угрозами после взрыва в Дортмунде
В "Боруссии" поражение объяснили именно взрывом у автобуса команды.

"Каждый игрок мог испытывать неприятные чувства в начале матча. Конечно, мы бы хотели, чтобы у нас было больше времени, чтобы пережить такое. В команде есть игроки, которые легко перенесли это, но есть и те, кто воспринял произошедшее очень близко к сердцу", — заявил главный тренер немецкой команды Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции.

Что известно о подозреваемом

В пятницу в Генпрокуратуре Германии заявили, что предполагаемый организатор взрыва задержан. Им оказался 28-летний мужчина с двойным гражданством — России и Германии. Немецкие СМИ даже называют его имя — Сергей В.

Журналисты на месте взрыва у автобуса ФК Боруссия в Дортмунде, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner
Меркель упомянута в одной из записок, найденных на месте взрыва в Дортмунде
По версии следствия, 3 апреля мужчина взял кредит на покупку 15 тысяч акций "Боруссии". В случае колебаний курса бумаг из-за увечий или смерти игроков он якобы рассчитывал получить прибыль на перепродаже акций.

В Генпрокуратуре также отметили, что подозреваемый забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы. При этом он не знал, где пройдет первый матч, поэтому оформил бронь на несколько дней — 9-13 и 16-20 апреля.

По словам следователей, бомбы были установлены вдоль забора, а взрывная волна направлена именно на автобус с футболистами. Все устройства были начинены металлическими предметами, которые нашли в радиусе 250 метров.

Власти также уточнили, что первое и третье устройства располагались около земли, в то время как вторая бомба находилась в метре от земли.

Автобус футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017
© AP Photo / Martin Meissner
Генпрокуратура Германии считает взрыв в Дортмунде терактом
По данным следствия, задержанный не имел отношения ни к каким экстремистским организациям.

Действия силовиков уже оценили в "Боруссии".

"Работа генпрокуратуры, уголовного розыска и полиции земли Северный Рейн-Вестфалия была проделана очень интенсивно. Мы благодарны за то, что ответственный за это унизительное нападение на наших игроков и сотрудников человек был взят под стражу", — заявил генеральный директор команды Ханс-Йоахим Ватцке.

В российском посольстве, в свою очередь, заявили, что проверяют информацию о гражданстве задержанного.

"В случае ее подтверждения будем готовы оказать ему всю необходимую консульскую помощь. Пока никаких официальных сведений из полиции или прокуратуры Баден-Вюртемберга в генконсульство во Франкфурте-на-Майне не поступало, однако коллеги уже обратились в указанные органы за разъяснениями по факту случившегося", — заявил журналистам официальный представитель посольства России в Германии Денис Микерин.

"Банальный криминал"

С версией немецких властей согласен и эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук.

Полицейские у автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017
© AP Photo / Martin Meissner
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"Я бы склонялся к официальной версии. По крайней мере, терроризм в отношении футбола и в целом спорта — это не почерк каких-то идеологизированных террористических групп или фанатиков-одиночек", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, взрыв у автобуса "Боруссии" является проявлением "цивилизации насилия".

"Мы живем в цивилизации насилия, где такие преступления являются повседневными. В данном случае — налицо явный факт совершения акта насилия с надеждой на резонансную реакцию. У этого подозреваемого просто "поехала крыша", это банальный криминал. Но он вызвал огромный интерес, поскольку в это дело втянут гигантский шоу-бизнес, связанный со спортом. И моментально начинаются вокруг этого дела разные спекуляции", — добавил Николайчук.

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