Лукашенко пожаловался, что из-за нагрузок в школе "в армию некого брать"

МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за тяжелых учебных программ и высокой нагрузки в школе ухудшилось здоровье детей, "они стали горбатыми в 15 лет", теперь и "в армию некого брать".

"Несмотря на мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество учебников и пособий, не перегружать школьников излишними заданиями, в полной мере вопросы до сих пор не решены", — заявил Лукашенко в пятницу в Минске во время выступления в парламенте.

Он напомнил, что в стране есть программа совершенствования учебного процесса в школе, но она "растянута на очень длительный промежуток времени, надо ее сократить в два раза". "Подумайте, это серьезная проблема, ее надо решить в этой пятилетке", — поставил задачу Лукашенко перед министерством образования страны.

Президент обратил внимание на ухудшение здоровья белорусских школьников в результате высоких нагрузок в учреждениях образования.

"Мы же издеваемся над детьми… В армию некого брать… Дети во что превратились? Почему они стали горбатыми, сколиозы, склерозы в 15-17 лет? Мы их угробили. Они лишний вес имеют, им некогда спортом заниматься, музыкой, изобразительным искусством", — сказал он.

"Вчера 7 уроков. Ребенок просыпается в полседьмого… они ж все равно раньше одиннадцати, полдвенадцатого спать не лягут… Безобразие в школе… Вот почему болеют дети… Ребенок не выдерживает неделю", — подчеркнул президент.

В связи с ухудшением здоровья детей уже возникли сложности с призывом в армию, сообщил Лукашенко.

"Спросите у министра обороны. Когда мы проводим контроль уже набранных военных — там половина людей, я не знаю, что с ними делать. В спецназ отобрать людей – огромная проблема (мы ведь армию переводим на армию быстрого реагирования, силы спецопераций, а это не те солдаты в мотострелковых войсках, это совсем другие ребята (по физическим способностям – ред.)", — добавил он.