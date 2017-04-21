Ответственная за расследование "связей Трампа с РФ" чиновница покинет пост

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мэри Маккорд, ответственная в министерстве юстиции США за расследование "связей президента Дональда Трампа с РФ" и "вмешательства России в выборы", уйдет с поста в середине мая, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя ведомства.

Маккорд в настоящий момент занимает должность исполняющего обязанности помощника генпрокурора США.

По словам бывшего чиновника минюста, работавшего под началом Маккорд, ее отставка вряд ли повлияет на ход расследования, отмечает при этом издание.

Имя преемника Маккорд пока не называется.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом, и сам Трамп.