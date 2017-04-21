Задержанный в Бельгии мужчина не причастен к атаке в Париже, сообщили СМИ

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

БРЮССЕЛЬ, 21 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Подозреваемый в причастности к перестрелке на Елисейских полях в Париже, явившийся в пятницу в отделение полиции бельгийского города Антверпен, не имеет отношения к инциденту во французской столице, сообщила телерадиокомпания RTBF со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде cообщил, что мужчина, который был объявлен в розыск после перестрелки в Париже явился в комиссариат Антверпена. В его квартире был произведен обыск.

"По нашим данным, однако, отправной точкой обыска является расследование незаконного оборота наркотических средств. Поэтому априори нет связи между этим человеком и атакой в Париже", — сообщает RTBF.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский и еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.