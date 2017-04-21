Украина обвинила Австрию в выполнении контракта с Россией

Вид на южный берег Крыма в окрестностях большой Ялты. Архивное фото

Вид на южный берег Крыма в окрестностях большой Ялты. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Киев направил официальную ноту в МИД Австрии в связи с участием пяти австрийских политиков в Ялтинском международном экономическом форуме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление украинского посла Александра Щербы.

Щерба обратил внимание на то, что все пять человек — представители Австрийской партии свободы (АПС).

"Похоже, АПС, которая в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с партией "Единая Россия", начинает реализовывать этот контракт", — возмутился посол.

По его словам, посольство заранее связалось с возможными участниками Ялтинского форума и сообщило об ответственности за "нарушение украинского законодательства".

Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

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