Ле Пен призвала дать решительный отпор исламскому терроризму

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен после атаки в Париже призвала без промедления дать решительный отпор исламскому терроризму.

"Наша страна вновь стала мишенью террористов, удар был нанесен в самое сердце нашей столицы — на Елисейских полях, символической для всех французов улице", — заявила Ле Пен, выступая перед журналистами в своем предвыборном штабе.

По словам Ле Пен, радикальный исламизм — "гегемонистская, чудовищная идеология", приверженцы которой объявили войну Франции и ведут ее без всякого сожаления, не давая передышки.

"Поскольку мы находимся в состоянии войны, ответ должен быть всеобъемлющим, тотальным. Я призываю все силы страны, каковы бы ни были их политические убеждения, проявить единство", — сказала лидер Нацфронта.

Кандидат в президенты вновь подвергла резкой критике действия бывшего и действующего президентов Николя Саркози и Франсуа Олланда, которые, по ее мнению, "сделали все, чтобы война была проиграна".

Ле Пен вновь подчеркнула, что во Франции должны четко соблюдаться принципы светского общества, что нужно запретить финансирование мечетей из-за рубежа и что салафистские организации должны быть немедленно разогнаны.

Она также призвала власти страны незамедлительно восстановить контроль национальных границ, а также выслать из Франции всех иностранцев, подозреваемых в связях с террористами.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний Карим Шерфи (Karim Cheurfi). Второй, возможно, скрылся. Ответственность за это нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

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