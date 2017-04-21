Ректор МГИМО о выступлении Сафронкова: дипломат не должен так высказываться

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов высказал мнение, что дипломат уровня заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова не должен позволять себе высказываний в такой форме, в какой их сделал представитель России.

На заседании Совета Безопасности ООН 12 апреля Сафронков выступил с эмоциональной речью, отвечая представителю Великобритании Мэттью Райкрофту, заявившему, что Россия злоупотребляет правом вето, поддерживает режим в Сирии и применение химоружия, а также что Москва "потеряла доверие".

"Я считаю, что дипломат не должен себе позволять в такой форме высказываться, хотя к Сафронкову я хорошо отношусь, он хороший арабист", — сказал Торкунов.