Олланд посетил в больнице раненого на Елисейских полях полицейского

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Бернар Казнев и глава МВД страны Маттиас Фекль посетили в пятницу раненого накануне на Елисейских полях полицейского, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Раненый страж порядка проходит лечение в столичной больнице имени Жоржа Помиду.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.