Олланд посетил в больнице раненого на Елисейских полях полицейского
11:5221.04.2017
(обновлено: 11:53 21.04.2017)
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ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Бернар Казнев и глава МВД страны Маттиас Фекль посетили в пятницу раненого накануне на Елисейских полях полицейского, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Раненый страж порядка проходит лечение в столичной больнице имени Жоржа Помиду.
На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Перестрелка произошла в четверг вечером на Елисейских полях в самом центре Парижа.
В результате нападения один полицейский погиб, еще двое получили ранения.
Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второму, вероятно, удалось скрыться.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкГруппировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) уже взяла на себя ответственность за эту стрельбу, однако французская полиция на данный момент не исключает никаких версий произошедшего.
Группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) уже взяла на себя ответственность за эту стрельбу, однако французская полиция на данный момент не исключает никаких версий произошедшего.
Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полицейским удалось установить личность нападавшего, однако он отказался назвать его имя.
Ранее СМИ сообщили, что им может быть 39-летний Карим Шерфи. Именно его документы были обнаружены в автомобиле нападавшего.
Однако по данным Франс Пресс, нападавшим может быть человек по имени Абу Юсеф аль-Бельжики ("бельгиец").
По ориентировке бельгийских властей французская полиция на данный момент разыскивает вероятного подозреваемого в связи с атакой в Париже.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ связи с расследованием произошедшей стрельбы уже задержаны три человека из окружения ликвидированного полицией стрелка. Они были задержаны у себя дома в ходе проведенных в ночь на пятницу обысков в городе Шель.
В связи с расследованием произошедшей стрельбы уже задержаны три человека из окружения ликвидированного полицией стрелка. Они были задержаны у себя дома в ходе проведенных в ночь на пятницу обысков в городе Шель.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВо Франции в воскресенье должны пройти президентские выборы. После инцидента на Елисейский полях Совбез страны принял решение усилить меры безопасности. В день голосования будут мобилизованы более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих.
Во Франции в воскресенье должны пройти президентские выборы. После инцидента на Елисейский полях Совбез страны принял решение усилить меры безопасности. В день голосования будут мобилизованы более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих.