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Олланд посетил в больнице раненого на Елисейских полях полицейского

Сюжет:
Стрельба в центре Парижа (54)
11:5221.04.2017
(обновлено: 11:53 21.04.2017)
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© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в ПарижеСотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Бернар Казнев и глава МВД страны Маттиас Фекль посетили в пятницу раненого накануне на Елисейских полях полицейского, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Сотрудники полиции неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Премьер Франции об атаке в Париже: ничто не должно помешать выборам
Раненый страж порядка проходит лечение в столичной больнице имени Жоржа Помиду.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Оцепление и полицейские патрули: последствия перестрелки в центре Парижа
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПерестрелка произошла в четверг вечером на Елисейских полях в самом центре Парижа.Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Перестрелка произошла в четверг вечером на Елисейских полях в самом центре Парижа.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ результате нападения один полицейский погиб, еще двое получили ранения.Сотрудники полиции патрулируют улицы неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В результате нападения один полицейский погиб, еще двое получили ранения.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкОдин из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второму, вероятно, удалось скрыться.Сотрудники пожарной службы неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второму, вероятно, удалось скрыться.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкГруппировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) уже взяла на себя ответственность за эту стрельбу, однако французская полиция на данный момент не исключает никаких версий произошедшего.Сотрудник полиции стоит в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) уже взяла на себя ответственность за эту стрельбу, однако французская полиция на данный момент не исключает никаких версий произошедшего.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полицейским удалось установить личность нападавшего, однако он отказался назвать его имя.Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полицейским удалось установить личность нападавшего, однако он отказался назвать его имя.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкРанее СМИ сообщили, что им может быть 39-летний Карим Шерфи. Именно его документы были обнаружены в автомобиле нападавшего.Сотрудники полиции неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Ранее СМИ сообщили, что им может быть 39-летний Карим Шерфи. Именно его документы были обнаружены в автомобиле нападавшего.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкОднако по данным Франс Пресс, нападавшим может быть человек по имени Абу Юсеф аль-Бельжики ("бельгиец").Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Однако по данным Франс Пресс, нападавшим может быть человек по имени Абу Юсеф аль-Бельжики ("бельгиец").
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПо ориентировке бельгийских властей французская полиция на данный момент разыскивает вероятного подозреваемого в связи с атакой в Париже.Военнослужащие войск национальной системы Франции тревожного оповещения об уровне террористической угрозы Вижипират (Vigipirate) патрулируют район неподалеку от места перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
По ориентировке бельгийских властей французская полиция на данный момент разыскивает вероятного подозреваемого в связи с атакой в Париже.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ связи с расследованием произошедшей стрельбы уже задержаны три человека из окружения ликвидированного полицией стрелка. Они были задержаны у себя дома в ходе проведенных в ночь на пятницу обысков в городе Шель.Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В связи с расследованием произошедшей стрельбы уже задержаны три человека из окружения ликвидированного полицией стрелка. Они были задержаны у себя дома в ходе проведенных в ночь на пятницу обысков в городе Шель.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВо Франции в воскресенье должны пройти президентские выборы. После инцидента на Елисейский полях Совбез страны принял решение усилить меры безопасности. В день голосования будут мобилизованы более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих.Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Во Франции в воскресенье должны пройти президентские выборы. После инцидента на Елисейский полях Совбез страны принял решение усилить меры безопасности. В день голосования будут мобилизованы более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих.
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