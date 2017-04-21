"Боруссия" поблагодарила полицию за арест подозреваемого в теракте

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте поблагодарила полицию за арест подозреваемого в организации взрыва рядом с автобусом команды перед матчем 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов против "Монако".

"Боруссия" 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу. В пятницу генеральная прокуратура Германии сообщила, что полиция Баден-Вюртемберга задержала предполагаемого организатора атаки, которым оказался 28-летний выходец из России некий Сергей В.

"Работа генпрокуратуры, уголовного розыска и полиции земли Северный Рейн-Вестфалия была проделана очень интенсивно. Мы благодарны за то, что ответственный за это унизительное нападение на наших игроков и сотрудников человек был взят под стражу", — заявил генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый намеревался получить прибыль посредством спекуляции. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч.

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