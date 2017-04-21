Олег Скрипка объяснил скандальные слова о гетто

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Рок-музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка объяснил свое высказывание о "гетто" для русскоязычных граждан Украины.

"Во Франции закон требует от граждан и эмигрантов знание французского, в Польше — польской, в Чехии – чешского… Меня возмущает, когда Украина заставляет любить "русский мир" больше, чем украинский", — написал Скрипка в Facebook.

Музыкант утверждает, что Украина живет в искаженном мире. По его мнению, в стране не хватает книг, фильмов и интернет-контента на украинском языке, "нет возможности общаться и учить детей". "Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто", — считает он.

Ранее Скрипка заявил, что украинские граждане, которые не могут выучить государственный язык, обладают низким IQ и для них нужно создать гетто. Заявление музыканта вызвало негодование и у политиков, и у обычных людей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила оформить это высказывание в виде растяжек и развесить по всему Киеву от аэропорта "Борисполь" до Крещатика. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова музыканта омерзительными. "Мне жаль, что он заговорил о гетто в Украине — в стране, где свобода была и, уверен, останется главным императивом для просвещенного человека!" — заявил он.

По информации из открытых источников, почти три четверти жителей Украины, в частности Донецкой области, называют родным русский язык. Однако недавно в Раде зарегистрировали проект "О государственном языке", предусматривающий использование практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка.